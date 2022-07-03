Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Блогера Махамбета Абжана задержали по подозрению в вымогательстве

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Июля 2022, 09:14
Блогера Махамбета Абжана задержали по подозрению в вымогательстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Махамбета Абжана задержали после получения 50 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

«Антикоррупционная служба пресекла преступную деятельность гражданина М. Абжан, вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателей под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений.

3 июля в результате проведенной спецоперации гражданин М. Абжан задержан с поличным после получения 50 млн тенге и водворен в ИВС ДП Нур-Султана», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверяется информация о причастности М. Абжана к другим аналогичным преступлениям. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


Астана   Борьба с преступностью   Коррупция   Происшествия   Борьба с коррупцией  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам