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    15:16, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Блогера избили и ограбили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы избили и ограбили блогера Валерия Кудрявцева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом блогер написал у себя на странице в сети Facebook.

    Информацию подтвердили в Департаменте полиции города Алматы. По сообщению ведомства, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.191 УК РК «Грабеж».

    «Создана следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности нападавших и их задержание. Данные с камер видеонаблюдения тщательно изучаются оперативниками», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Валерий Кудрявцев с группой других блогеров записывают видео с разными героями, поднимая проблемы общественности.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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