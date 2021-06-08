Блогера избили и ограбили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы избили и ограбили блогера Валерия Кудрявцева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом блогер написал у себя на странице в сети Facebook.

Информацию подтвердили в Департаменте полиции города Алматы. По сообщению ведомства, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.191 УК РК «Грабеж».

«Создана следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности нападавших и их задержание. Данные с камер видеонаблюдения тщательно изучаются оперативниками», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

Валерий Кудрявцев с группой других блогеров записывают видео с разными героями, поднимая проблемы общественности.