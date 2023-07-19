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Блогера из Шымкента наказали за опасные танцы на проезжей части

Редактор:  
Зифа Хабирова
19 Июля 2023, 11:14
Блогера из Шымкента наказали за опасные танцы на проезжей части Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Девушка едва не погибла из-за танцев на перекрестке в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники ДП Шымкента выявили видеозапись с грубым правонарушением.

Девушка-блогер вышла из остановившейся на перекрестке машины и, пока горел красный сигнал светофора, начала танцевать. «Шоу» транслировали в прямом эфире сама девушка и мужчина, оставшийся в автомобиле. Продолжавшееся порядка сорока секунд шутовство прервал загоревшийся «зеленый» и сигналы движущихся машин. Спасаясь, нарушительница бросилась к обочине дороги.
«Инспекторы полка патрульной полиции установили личность девушки. Она жительница Кызылординской области. Гражданку привлекли к ответственности по ст. 615 КоАП РК», - сообщили в полиции.
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