Блогера из Павлодара наказали за незаконную лотерею в Instagram
В социальных сетях участились случаи организации незаконных лотерейных розыгрышей. В адрес Министерства туризма и спорта поступают жалобы от обманутых граждан, передает агентство со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сотрудниками Минтуризма совместно с правоохранительными органами на постоянной основе проводится мониторинг интернет-пространства.
- По итогам был составлен протокол об административных нарушениях в отношении блогера из Павлодара, который организовал на своей странице в Instagram незаконную лотерею. Кроме того, министерством в суд направлены еще 5 фактов аналогичных нарушений, готовятся протоколы по более чем 35 случаям. Согласно Закону Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи или его агентом, - сообщили в ведомстве.
В Минтуризма предупредили казахстанцев об административной ответственности за организацию незаконной лотереи, в том числе в социальных сетях.