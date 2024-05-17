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    10:08, 17 Май 2024 | GMT +6

    Блогера из Павлодара наказали за незаконную лотерею в Instagram

    Блогера из Павлодара наказали за незаконную лотерею в Instagram
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    В социальных сетях участились случаи организации незаконных лотерейных розыгрышей. В адрес Министерства туризма и спорта поступают жалобы от обманутых граждан, передает агентство со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Сотрудниками Минтуризма совместно с правоохранительными органами на постоянной основе проводится мониторинг интернет-пространства.

    - По итогам был составлен протокол об административных нарушениях в отношении блогера из Павлодара, который организовал на своей странице в Instagram незаконную лотерею. Кроме того, министерством в суд направлены еще 5 фактов аналогичных нарушений, готовятся протоколы по более чем 35 случаям. Согласно Закону Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи или его агентом, - сообщили в ведомстве.

    В Минтуризма предупредили казахстанцев об административной ответственности за организацию незаконной лотереи, в том числе в социальных сетях.

    Теги:
    Туризм Соцсети Павлодар Регионы Интернет Борьба с преступностью Павлодарская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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