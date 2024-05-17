Блогера из Павлодара наказали за незаконную лотерею в Instagram

Сотрудниками Минтуризма совместно с правоохранительными органами на постоянной основе проводится мониторинг интернет-пространства.

- По итогам был составлен протокол об административных нарушениях в отношении блогера из Павлодара, который организовал на своей странице в Instagram незаконную лотерею. Кроме того, министерством в суд направлены еще 5 фактов аналогичных нарушений, готовятся протоколы по более чем 35 случаям. Согласно Закону Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи или его агентом, - сообщили в ведомстве.