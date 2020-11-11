Блогера-экстремала нашли полицейские в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Блогер, цеплявшийся за составы в метро и общественный транспорт, привлечен к ответственности в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свои противоправные действия гражданин Ч. снимал на камеру и выкладывал в интернет. Сейчас молодой человек оправдывается, дескать, хотел прославиться в Сети.

«Не думаю, что фигурант не знал, что такие «катания» – реальная угроза не только его жизни и здоровью, но и других участников дорожного движения. Гражданин Ч., зная, что его ищут для принятия мер в соответствие с законодательством, основательно прятался, однако минувшим вечером он был задержан и привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст.560 КРКобАП – «Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта». Кроме того, с гражданином Ч. была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь нарушений правопорядка», – рассказал начальник управления полиции на Метрополитене Тимур Осекбаев.

Ранее сообщалось, что блогер-экстремал, запрыгнув на сцепное устройство поезда метро, проехал от станции «Алмалы» до станции «Абай». Позже ситуацию прокомментировали в метрополитене.