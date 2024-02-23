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    13:35, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Блогер вымогал у предпринимателя 2 млн тенге в Атырау

    арест
    Фото: pixabay.com

    В Атырау задержан 26-летний мужчина, который вымогал 2 млн тенге у предпринимателя, обещая что не будет выкладывать видеозаписи его деятельности в соцсети и не сообщит в компетентные органы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на polisia.kz.

    С начала февраля подозреваемый неоднократно снимал на видео деятельность продуктового маркета предпринимателя, где устраивал скандалы. Позже он попросил 2 млн тенге, чтобы не публиковать видеозапись, и забрал товар на 47 тысяч тенге. Также установлено, что в феврале из кармана одежды в служебном помещении здания суда он похитил 20 тысяч тенге.

    Подозреваемый находится под стражей, ведется досудебное расследование по факту кражи и вымогательства. Проверяется его причастность к иным преступлениям.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Борьба с преступностью Криминал
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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