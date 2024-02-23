Блогер вымогал у предпринимателя 2 млн тенге в Атырау

В Атырау задержан 26-летний мужчина, который вымогал 2 млн тенге у предпринимателя, обещая что не будет выкладывать видеозаписи его деятельности в соцсети и не сообщит в компетентные органы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на polisia.kz.

С начала февраля подозреваемый неоднократно снимал на видео деятельность продуктового маркета предпринимателя, где устраивал скандалы. Позже он попросил 2 млн тенге, чтобы не публиковать видеозапись, и забрал товар на 47 тысяч тенге. Также установлено, что в феврале из кармана одежды в служебном помещении здания суда он похитил 20 тысяч тенге.

Подозреваемый находится под стражей, ведется досудебное расследование по факту кражи и вымогательства. Проверяется его причастность к иным преступлениям.