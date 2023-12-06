«Блогер» выманил с работников поездов 48 млн тенге в Семее

Житель Семея на протяжении нескольких лет, представляясь «блогером», под угрозой распространения порочащих видеоматериалов вымогал денежные средства с работников пассажирских поездов, следовавших через Семей как по внутренним, так и по международным направлениям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Под видом пассажира он садился в поезд и в ходе следования в личных корыстных целях фиксировал на свой мобильный телефон имеющиеся нарушения в сфере пассажирских перевозок, после чего под предлогом их распространения и угроз применения физического насилия вымогал денежные средства.

— Данное преступление длительное время оставалось вне поля зрения сотрудников полиции, так как потерпевшие, опасаясь расправы, боялись обращаться в правоохранительные органы. Лишь после того, как в УБОП стали поступать «сигналы», противоправная деятельность фигуранта была пересечена. Злоумышленник задержан и с санкции суда арестован, — сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

В настоящее время по уголовному делу в качестве потерпевших признано свыше 60 работников пассажирских поездов. Предварительным следствием установлено, что в результате противоправной деятельности в период с 2021 года на банковские счета задержанного поступило свыше 48 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.