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    20:00, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Блогер-пожарный из Павлодара показал, как эвакуируют людей из поселка Заречный

    Скриншот со страницы Кайрата Бексеитова
    Фото: Скриншот со страницы Кайрата Бексеитова

    Павлодарские спасатели уже несколько дней находятся в СКО - в поселке Заречный в Петропавловске. Павлодарцы помогают эвакуировать жителей и строить дамбу, пока сюда не пришла большая вода. Из зоны затопления вывозят не только людей, но и домашних животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На помощь в соседний регион из Павлодара отправились 53 сотрудника ДЧС. Среди них — Кайрат Бексеитов, один из самых узнаваемых павлодарских огнеборцев.

    Уже шестой год он снимает рабочие будни пожарных на камеру. Несколько его роликов стали вирусными.

    Раньше Кайрат снимал павлодарские пожары, и рассказывал, как важно уступать спецтехнике, а теперь показывает, как строят дамбу в Заречном, и как спасатели уговаривают людей покинуть опасное место.

    Работы хватает, короткие отрывки пожарный показывает в сторис в Instagram.

    — Сотрудники ДЧС Павлодарской области продолжают бороться с паводками в СКО. Спасатели принимают участие в укреплении дамбы в поселке Заречный. За весь период было заготовленоболее 5000 штук мешкотары. Работы ведутся круглосуточно. Совместно с местнымиисполнительными органами СКО и сотрудниками полиции силы и средства ДЧС Павлодарскойобласти занимаются подворовым обходом, оповещением и эвакуацией жителей. Сотрудникиотмечают, что эвакуируют и домашних животных, затем передают их в ветеринарную службу, -рассказали в ДЧС области.

    Напомним, когда в Павлодарской области ситуация начала стабилизироваться, павлодарские спасатели выехали на помощь в поселок Заречный в СКО. До прихода большой воды поселок должны эвакуировать полностью.

    Теги:
    Пожарные Спасатели Павлодарская область Социальные сети
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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