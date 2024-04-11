Блогер-пожарный из Павлодара показал, как эвакуируют людей из поселка Заречный

Павлодарские спасатели уже несколько дней находятся в СКО - в поселке Заречный в Петропавловске. Павлодарцы помогают эвакуировать жителей и строить дамбу, пока сюда не пришла большая вода. Из зоны затопления вывозят не только людей, но и домашних животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

На помощь в соседний регион из Павлодара отправились 53 сотрудника ДЧС. Среди них — Кайрат Бексеитов, один из самых узнаваемых павлодарских огнеборцев.

Уже шестой год он снимает рабочие будни пожарных на камеру. Несколько его роликов стали вирусными.

Раньше Кайрат снимал павлодарские пожары, и рассказывал, как важно уступать спецтехнике, а теперь показывает, как строят дамбу в Заречном, и как спасатели уговаривают людей покинуть опасное место.

Работы хватает, короткие отрывки пожарный показывает в сторис в Instagram.

— Сотрудники ДЧС Павлодарской области продолжают бороться с паводками в СКО. Спасатели принимают участие в укреплении дамбы в поселке Заречный. За весь период было заготовленоболее 5000 штук мешкотары. Работы ведутся круглосуточно. Совместно с местнымиисполнительными органами СКО и сотрудниками полиции силы и средства ДЧС Павлодарскойобласти занимаются подворовым обходом, оповещением и эвакуацией жителей. Сотрудникиотмечают, что эвакуируют и домашних животных, затем передают их в ветеринарную службу, -рассказали в ДЧС области.

Напомним, когда в Павлодарской области ситуация начала стабилизироваться, павлодарские спасатели выехали на помощь в поселок Заречный в СКО. До прихода большой воды поселок должны эвакуировать полностью.