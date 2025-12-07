Блогер из Германии с многомиллионной аудиторией лишилась подписчиков из-за кроликов

В августе в земле Шлезвиг-Гольштейн зоозащитники получили сигнал о четырех домашних кроликах, бегавших в лесу рядом с городом Нордерштедт. Сотрудники местного приюта попытались поймать животных, но одного из них успела загрызть собака. Остальных трех поместили в приют. Начавшиеся поиски их хозяйки привели к громкому скандалу.

Приют получил наводку: похожие кролики появлялись в видео 27-летней блогерши Алисии Восграу, известной в TikTok, где у нее 1,5 млн подписчиков, также у нее 450 тысяч фанатов в Instagram и 230 тысяч на YouTube. Восграу, позиционирующая себя как мама-инфлюенсер и автор детских книг, призналась, что решила прекратить содержание кроликов для детей и вместе с мужем вывезла их в лес, где просто отпустила.

Ее признание вызвало волну критики и массовые отписки а приют, где нашли животных, подал заявление в полицию. От женщины требуют компенсацию за содержание кроликов на несколько тысяч евро. Ситуацию также рассматривают как жестокое обращение с животными. Восграу грозит штраф до 25 000 евро.