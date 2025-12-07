РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:15, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Блогер из Германии с многомиллионной аудиторией лишилась подписчиков из-за кроликов

    Немецкая блогер с миллионной аудиторией оказалась под следствием из-за гибели кролика, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: Pexels
    Фото: Pexels

    В августе в земле Шлезвиг-Гольштейн зоозащитники получили сигнал о четырех домашних кроликах, бегавших в лесу рядом с городом Нордерштедт. Сотрудники местного приюта попытались поймать животных, но одного из них успела загрызть собака. Остальных трех поместили в приют. Начавшиеся поиски их хозяйки привели к громкому скандалу.

    Приют получил наводку: похожие кролики появлялись в видео 27-летней блогерши Алисии Восграу, известной в TikTok, где у нее 1,5 млн подписчиков, также у нее 450 тысяч фанатов в Instagram и 230 тысяч на YouTube. Восграу, позиционирующая себя как мама-инфлюенсер и автор детских книг, призналась, что решила прекратить содержание кроликов для детей и вместе с мужем вывезла их в лес, где просто отпустила.

    Ее признание вызвало волну критики и массовые отписки а приют, где нашли животных, подал заявление в полицию. От женщины требуют компенсацию за содержание кроликов на несколько тысяч евро. Ситуацию также рассматривают как жестокое обращение с животными. Восграу грозит штраф до 25 000 евро.

    Животные Мировые новости Германия
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
