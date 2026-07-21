Блогер из Актау выплатит компенсацию за публикацию видео из суда

Суд № 2 города Актау обязал местного блогера удалить со своей страницы в Instagram видеозапись следственных действий с участием потерпевших по уголовному делу и выплатить им компенсацию морального вреда, передает Kazinform со ссылкой на Верховный суд Казахстана.

По информации суда, житель Актау, ведущий блог в Instagram, разместил видеозапись следственных действий, на которой были запечатлены двое жителей города, проходивших по уголовному делу в качестве потерпевших.

Истцы указали, что не давали согласия на использование и распространение своего изображения, и обратились в суд с требованием удалить видеоматериал и взыскать компенсацию за причиненный моральный вред.

Суд напомнил, что в соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан использование изображения гражданина без его согласия не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

При рассмотрении дела суд не принял доводы ответчика о том, что он является общественным деятелем либо внештатным журналистом. Отмечается, что опубликованное видео не относится к категории материалов, распространение которых допускается без согласия изображенных на нем лиц.

Кроме того, суд установил, что размещение видеозаписи в открытом доступе, а также сопровождавшие ее негативные комментарии стали причиной моральных страданий истцов.

Признав публикацию видеоматериала незаконной, суд обязал блогера удалить видео со своей страницы в Instagram и выплатить каждому из двух истцов по 200 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.