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    Блогер из Актау выплатит компенсацию за публикацию видео из суда

     Суд № 2 города Актау обязал местного блогера удалить со своей страницы в Instagram видеозапись следственных действий с участием потерпевших по уголовному делу и выплатить им компенсацию морального вреда, передает Kazinform со ссылкой на Верховный суд Казахстана.

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    Фото: freepik

    По информации суда, житель Актау, ведущий блог в Instagram, разместил видеозапись следственных действий, на которой были запечатлены двое жителей города, проходивших по уголовному делу в качестве потерпевших.

    Истцы указали, что не давали согласия на использование и распространение своего изображения, и обратились в суд с требованием удалить видеоматериал и взыскать компенсацию за причиненный моральный вред.

    Суд напомнил, что в соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан использование изображения гражданина без его согласия не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

    При рассмотрении дела суд не принял доводы ответчика о том, что он является общественным деятелем либо внештатным журналистом. Отмечается, что опубликованное видео не относится к категории материалов, распространение которых допускается без согласия изображенных на нем лиц.

    Кроме того, суд установил, что размещение видеозаписи в открытом доступе, а также сопровождавшие ее негативные комментарии стали причиной моральных страданий истцов.

    Признав публикацию видеоматериала незаконной, суд обязал блогера удалить видео со своей страницы в Instagram и выплатить каждому из двух истцов по 200 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда.

    Решение суда вступило в законную силу.

    Регионы Казахстана Суды Нарушения Актау Видео
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор