Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Блогер Дамир Кушеев пропал в горах близ Текели

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Июня 2023, 11:24
Блогер Дамир Кушеев пропал в горах близ Текели Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - 36-летний алматинец Дамир Кушеев пропал в горах близ города Текели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Мужчина 7 июня выехал на велосипеде к водопаду Бурханбулак в Каринское ущелье и последний выход в эфир произвел у плотины, где местный егерь угостил его чаем. После обрыва связи супруга Кушеева обратилась за содействием в его поисках к сотрудникам ДЧС. Заявление также зарегистрировали полицейские Ескельдинского района, подключившиеся к розыскным мероприятиям.

В настоящее время поиск мужчины продолжают в горной местности полицейские и сотрудники ДЧС, а также кинологи с собаками.

Дамир Кушаев является жителем Алматы, он увлекается поездками на велосипеде по различным достопримечательностям. Имеет аккаунт в TikTok. В Ескельдинском районе гостил у родственников.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по тел: 8 747 558 1508, 708 252 2008, 102 либо 112.


Происшествия   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
Президенту Германии презентовали порт Курык
Президенту Германии презентовали порт Курык
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан