Блочно-модульные станции водоснабжения запустили в четырех селах ВКО
АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане ведется планомерная работа по обеспечению чистой питьевой водой жителей отдаленных населенных пунктов и малых сел, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.
В ведомстве сообщили, что в районе Алтай для решения этого вопроса установили блочно-модульные станции на сумму 42 млн тенге.
Данный проект решил проблему с доступом к чистой питьевой воде жителей 4-х сел – это Богатырево, Северное, Крестовка и Ново-Крестьянка.
«Подрядная организация, взявшаяся за это дело, - ТОО «Фузия», сумма договора составила 42 млн тенге. Средства были выделены из областного бюджета. Работы завершены в установленные сроки», - сообщил Расул Карабалинов, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай.
Кроме того, за счет средств республиканского бюджета продолжена реализация двух больших проектов по реконструкции сетей водоснабжения города Алтая (центральная и западная части города), общей протяженностью 185 км, что позволит обновить 70% городских водопроводных сетей. Также, успешно проведены работы по строительству 6,8 км водопроводных сетей в селе Феклистовка Северного сельского округа.
В целом, как отмечает спикер, положение в одной из болевых точек района - водоснабжении - значительно изменилось.
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