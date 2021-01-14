Блочно-модульные станции водоснабжения запустили в четырех селах ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане ведется планомерная работа по обеспечению чистой питьевой водой жителей отдаленных населенных пунктов и малых сел, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В ведомстве сообщили, что в районе Алтай для решения этого вопроса установили блочно-модульные станции на сумму 42 млн тенге.

Данный проект решил проблему с доступом к чистой питьевой воде жителей 4-х сел – это Богатырево, Северное, Крестовка и Ново-Крестьянка.

«Подрядная организация, взявшаяся за это дело, - ТОО «Фузия», сумма договора составила 42 млн тенге. Средства были выделены из областного бюджета. Работы завершены в установленные сроки», - сообщил Расул Карабалинов, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай.

Кроме того, за счет средств республиканского бюджета продолжена реализация двух больших проектов по реконструкции сетей водоснабжения города Алтая (центральная и западная части города), общей протяженностью 185 км, что позволит обновить 70% городских водопроводных сетей. Также, успешно проведены работы по строительству 6,8 км водопроводных сетей в селе Феклистовка Северного сельского округа.

В целом, как отмечает спикер,​ положение в одной из болевых точек района - водоснабжении - значительно изменилось.