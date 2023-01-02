Блочно-модульные котельные установят в Актау

2 Января 2023, 20:10

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Для своевременного решения вопросов теплоснабжения в Актау акиматом области выделены средства в размере на приобретение и установку блочно-модульных котельных – 9 единиц, мощностью 39 Гкал/час (45 МВт), сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

2 января аким Мангистауской области Нурлан Ногаев ознакомился с работой по установке блочно-модульных котельных в Актау

«Уже несколько лет в городе ощущается нехватка теплоэнергии, которая подаётся с «МАЭК- Казатомпром». То есть мощности недостаточно, поэтому, чтобы как-то решить эту проблему, мы решили приобрести модульные котельные мощностью по 5 мегаватт и установить там, где именно ощущается нехватка тепла. В прошлом году было приобретено 5 единиц», - отметил главный инженер ГКП «Каспий жылу Су арнасы» Аскар Дузмагамбетов.

В первую очередь будут установлены 5 блочно-модульных котельных в 4 микрорайонах (13, 15, 28а и 33).

На сегодняшний день 2 единицы котельных запущены (28а мкрн - 1, 2, 3, 4, 5, 23 дома, 1 детсад. 33 мкрн - 30, 31, 32 дома, здание «Мангыстау арена» и мечеть), по остальным проводятся работы по установке комплектующих запчастей.

Во второй очереди будут установлены 4 блочно-модульные котельные в 3 микрорайонах (19, 19а и 32а).

Также 27 декабря 2022 года завершены работы по модернизации существующей котельной в 17 микрорайоне, с вводом дополнительной мощности на 20,6 Гкал/час (24 МВт). После подводки газопровода котельная будет запущена.

В результате установок котельных бесперебойной и качественной подачей тепла будут обеспечены – около 50 многоквартирных жилых домов.