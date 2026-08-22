Близнецы из Казахстана вместе проходят срочную службу и осваивают профессию

Братья-близнецы Айбол и Нурбол после окончания школы решили сначала пройти срочную службу, а затем получить высшее образование. Сейчас они вместе осваивают специальность водителей грузовых автомобилей в Центре по подготовке младших специалистов войсковой части 30212 Гвардейского гарнизона, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

Для Шолпан Тлеубаевой провожать в армию пришлось сразу двоих сыновей. Близнецы Айбол и Нурбол после окончания школы решили не спешить с поступлением в вуз: сначала пройти срочную службу, получить армейский опыт и профессию, а затем воспользоваться возможностью получить образовательные гранты и продолжить учебу.

Сейчас братья осваивают профессию водителей грузовых автомобилей в Центре по подготовке младших специалистов войсковой части 30212 Гвардейского гарнизона.

Фото: Министерство обороны РК

Свой дальнейший путь братья тоже планируют вместе. После армии они хотят получить высшее образование. А пока признаются: служба уже многому их научила.

— Вначале было непросто, нужно было привыкнуть к новому распорядку, дисциплине и ответственности. Сейчас понимаем, что этот опыт пригодится нам и после армии. Впереди еще несколько месяцев службы, а потом хотим продолжить образование. У нас много планов, и служба — один из этапов на пути к ним, — рассказали Айбол и Нурбол Ұлдахан.

При этом уже во время срочной службы братья получили профессию, которая может пригодиться им и в гражданской жизни. В учебном центре военнослужащих готовят по специальностям двойного назначения, востребованным как в армии, так и в реальном секторе экономики.

Здесь обучают водителей грузовых автомобилей и специальной техники, механиков-водителей многоцелевых тягачей и землеройных машин, военных поваров, саперов, а также специалистов для экипажей танков и боевых машин пехоты.

Фото: Министерство обороны РК

Айбол и Нурбол осваивают управление армейскими грузовыми автомобилями КамАЗ и «Урал». После службы такая подготовка может стать хорошей профессиональной основой: водители грузового транспорта востребованы в логистике, строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, коммунальных и транспортных предприятиях.

Но для их мамы важнее всего не приобретенная специальность, а то, какими стали ее сыновья за время службы. При встрече Шолпан Тлеубаева сразу заметила перемены: близнецы стали собраннее, самостоятельнее и увереннее в себе.

— Когда я увидела сыновей, сразу почувствовала, насколько они повзрослели. Стали серьезнее, самостоятельнее, увереннее. Конечно, провожать сразу двоих было непросто, переживала за каждого. А сейчас смотрю на них и понимаю, что служба пошла им на пользу. Для мамы видеть, как взрослеют твои дети, — это особая радость, — поделилась Шолпан Тлеубаева.

По ее словам, впереди у сыновей еще много планов — достойно завершить службу, поступить в вуз, получить образование и определиться с будущей профессией.

Фото: Министерство обороны РК

— Я хочу, чтобы они использовали все возможности, которые сегодня у них есть. Сначала достойно отслужили, потом получили образование, нашли свое место в жизни. Главное, чтобы оставались такими же дружными, поддерживали друг друга и стали достойными людьми. Я ими горжусь, — сказала мама близнецов.

После завершения обучения в учебном центре Айбол и Нурбол получат сертификаты, подтверждающие освоенную специальность, и будут направлены в воинскую часть для дальнейшего прохождения срочной воинской службы. А полученные здесь знания и навыки останутся с ними и после возвращения домой.

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