Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Близнецы Касым и Жомарт родились в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
26 Мая 2023, 10:07
Близнецы Касым и Жомарт родились в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе родились мальчики-близнецы, которых назвали Касым и Жомарт в честь Президента Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дети появились на свет 17 мая. Мальчики родились чуть раньше положенного срока в областном перинатальном центре. Роды прошли благополучно. 27-летняя мать и новорожденные были выписаны на 4 сутки после родов. Теперь у женщины 5 детей, это ее первые близнецы.

«27-летняя актюбинка родила двойню 17 мая на сроке 34 недели. В 06:00 родился первый ребенок массой 2445 грамм, длиной 45 сантиметров , в 06:30 появился второй ребенок. На 4 сутки после родов, в удовлетворительном состоянии дети и мать были выписаны домой», - сообщила главный врач областного перинатального центра Гульшат Темирбаева.

По словам бабушки близнецов Шолпан Мендияровой, планировалось делать кесарево сечение. Но роженице при помощи врачей удалось родить естественным путем.

Мальчиков назвали в честь Президента Токаева.

«До родов детям имена мы не выбирали. У нас всегда так, имя приходит тогда, когда ребенок родится. Выбирали несколько дней всей семьей. 17 мая день рождения нашего Президента. Решили, что раз мальчики рано утром родились, то и назовем их в честь Президента – Касым и Жомарт», - сказала она.


Актюбинская область   Общество   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе