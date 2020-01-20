Близнецов будут брать в одну группу в столичных детсадах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице подключен специальный «пакетный» режим получения мест в детском саду для детей-близнецов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель акима города Нур-Султана Малика Бектурова.

«Родители помогли нам выявить некоторые проблемы с зачислением в детские сады. Одной из них стало получение мест для детей-близнецов. Ранее места на близнецов приходилось искать и получать отдельно, что делало получение направления в один сад и одну группу практически невозможным. Теперь, если у вас в личном кабинете имеется несколько заявлений о нахождении в очереди детей-близнецов, то система поможет определиться»,- отметила М. Бектурова

По ее словам, на сайте e.astana.kz нужно оформить направление на одного из малышей и в процессе программа поможет забронировать место и на второго близнеца.

В первую очередь, программа попытается найти место в той же группе.

Если не получится, то система поищет и в других группах.

Если мест физически не хватает, то выдаст ответ: попыталась, но не получилось.

Если же заявителя устроят подобранные системой места, то он может подтвердить выбор либо отказаться от него. При положительном исходе и нажатии кнопки «получить направление» система выдаст направления сразу на всех близнецов, которым смогла подобрать места.

Кроме того, прозрачность распределения мест обеспечивается системой автоматической выдачи направлений, в том числе в частные детские сады, работающие по госзаказу. Услуга доступна на сайте e.astana.kz и требует наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Система управления очередью ежедневно в 7 утра открывает доступ на освободившиеся места. Родители, чья очередь подошла, получают уведомления по SMS и на электронную почту. В течение пяти рабочих дней необходимо самостоятельно получить электронное направление.

Если очередник по какой-либо причине не выписывет себе направление, то место считается невостребованным и становится доступно для всех заявителей одновременно, без учета их очередности. Именно так можно «поймать» направление раньше своей фактической очереди.

Поэтому, если вы 5586-е в очереди, то у вас два варианта получить направление: дождаться, когда подойдет ваша очередь, проверять наличие невостребованных мест.

Но получить направление в детский сад в обход электронной системы невозможно. В соцсетях появляются страницы, где обещают устроить детей «быстро, удобно, без очереди». Родителям предлагают заполнить «анкету», где нужно указать свои персональные данные и данные ребенка, включая ИИН. С этой информацией мошенники заходят в личный кабинет от имени родителей и, пройдя процесс выписки, получают направления.

Любой родитель может сделать это самостоятельно, без посредников и без раскрытия личных данных.⠀

«Нельзя получить место в детском саду в обход системы. Если вам что-то непонятно — обратитесь в управление образования. Не платите никому и не передавайте личные данные», - напомнила Малика Бектурова.



