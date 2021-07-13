РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:16, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Близится к сотне: в Костанайской области растёт число заразившихся коронавирусом

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Число заражённых коронавирусной инфекцией растёт в Костанайской области. Информацию об эпидемиологической ситуации озвучили в областном оперштабе, передаёт корреспондент МИА»Казинформ».

    «12 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 95 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,54%. Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 33, г. Рудный – 21, г. Аркалык – 19, по пять случаев в Аулиекольском и Карабалыкском районах, по три случая в г. Лисаковске и Сарыкольском районе, по два случая в Алтынсаринском и Карасуском районах, по одному случаю в Денисовском и им. Майлина районах», - сообщили в информштабе.

    Так, 79 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, три с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

    Из числа инфицированных 80 - с симптомами заболевания, 15 бессимптомных.

    Напомним, 10 июля Костагайская область вошла в «красную зону». В связи с высокими темпами заражения КВИ медики региона обратились к костанайцам.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область Общество Статистика
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!