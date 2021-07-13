Близится к сотне: в Костанайской области растёт число заразившихся коронавирусом

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Число заражённых коронавирусной инфекцией растёт в Костанайской области. Информацию об эпидемиологической ситуации озвучили в областном оперштабе, передаёт корреспондент МИА»Казинформ».

«12 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 95 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,54%. Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 33, г. Рудный – 21, г. Аркалык – 19, по пять случаев в Аулиекольском и Карабалыкском районах, по три случая в г. Лисаковске и Сарыкольском районе, по два случая в Алтынсаринском и Карасуском районах, по одному случаю в Денисовском и им. Майлина районах», - сообщили в информштабе.

Так, 79 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, три с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 80 - с симптомами заболевания, 15 бессимптомных.

Напомним, 10 июля Костагайская область вошла в «красную зону». В связи с высокими темпами заражения КВИ медики региона обратились к костанайцам.