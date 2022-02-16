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Ближайший запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур назначен на 5 марта

16 Февраля 2022 17:56
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Ближайший запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур назначен на 5 марта

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур продолжается подготовка к предстоящим стартам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Космическую программу Байконура начал успешный запуск космического грузовика «Прогресс МС-19» 15 февраля, следующий пуск, согласно графику, назначен на 5 марта 2022 года.

По информации пресс-службы Роскосмоса, в этот же день, 15 февраля, на Байконур была доставлена новая партия из 36 космических аппаратов OneWeb.

Запуск очередной группировки европейских спутников быстрого интернета запланирован 5 марта 2022 года в 04:41 по времени Нур-Султана при помощи российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат».

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. В настоящее время на орбите находятся уже 428 спутников связи OneWeb. Доступ в интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли.


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#Кызылординская область   #Наука   #Освоение космоса   #Байконур   #Интернет   #Связь, ТВ, IT   #Регионы   #Космос  
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Автор:

Сара Кабикызы

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