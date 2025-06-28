Ближайший старт с Байконура назначен на 3 июля

Подготовка к запуску завершается: после проверки солнечных батарей космический грузовик был заправлен топливом и сжатыми газами и возвращен в монтажно-испытательный корпус площадки 254 космодрома.

Согласно циклограмме, за трое суток до пуска ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-31» будет вывезена и установлена на стартовом комплексе № 31 площадки космодрома Байконур.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-31» запланирован на 3 июля 2025 года. Космический грузовик доставит на МКС свыше 2,5 тонн грузов, необходимых для работы станции и жизнеобеспечения экипажей.

Между тем на космодром Байконур прибыл следующий грузовой корабль «Прогресс МС-32», который будет запущен к МКС осенью этого года.

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» доставлен на технический комплекс космодрома Байконур для проведения штатной подготовки в соответствии с программой снабжения Российского сегмента Международной космической станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Предыдущий пуск с Байконура прошел также по программе Международной космической станции состоялся 8 апреля 2025 года, когда к МКС отправился космический корабль «Союз МС-27» с экипажем на борту.