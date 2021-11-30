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Ближайший старт с Байконура назначен на 8 декабря

30 Ноября 2021 13:52
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Ближайший старт с Байконура назначен на 8 декабря

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Космодром Байконур планирует ударно завершить 2021 год: на декабрь уходящего года запланировано три запуска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ближайший старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» намечен на 8 декабря 2021 года. К полету на Международную космическую станцию готовится экипаж в составе командира корабля, космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина, а также участников космического полета: Юсаку Маэзава - президента корпорации «Старт Тудей» и Йозо Хирано - личного ассистента Юсаку Маэзавы, которые прибыли на Байконур 19 ноября 2021 года.

Космический полет японских бизнесменов на Международную космическую станцию продлится 12 суток на основании контракта с компанией Space Adventures.

По информации пресс-службы Роскосмоса, предстартовая подготовка экипажей на космодроме Байконур ведется по расписанию, также по графику идет подготовка корабля «Союз МС-20» к запуску. После заправки компонентами топлива и сжатыми газами корабль «Союз МС-20» был доставлен в монтажно-испытательный корпус (МИК) площадки № 254 и установлен в динамический стенд для проведения предстартовых работ.

За трое суток до старта транспортный пилотируемый корабль « Союз МС-20» будет вывезен из МИКа и установлен на стартовой площадке космодрома Байконур.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» и экипажем 20-й экспедиции посещения МКС назначен на 8 декабря 2021 года в 13:38 часов по времени Нур-Султана.


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#Освоение космоса   #Байконур  
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Автор:

Сара Кабикызы

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