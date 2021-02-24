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Ближайший старт с Байконура назначен на 28 февраля

Автор:  
Сара Кабикызы
24 Февраля 2021, 22:02
Ближайший старт с Байконура назначен на 28 февраля

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и метеорологическим космическим аппаратом «Арктика-М», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур завершена общая сборка ракеты космического назначения, сообщает пресс-служба космического ведомства России.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Арктика-М» запланирован на 28 февраля 2021 года с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур.

Метеорологический космический аппарат «Арктика-М» разработан научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина и предназначен для проведения регулярной съемки арктического региона Земли.

Это будет второй старт с Байконура в 2021 году. Как мы сообщали, первый пуск с космодрома в этом году состоялся 15 февраля 2021 года. В этот день на Международную космическую станцию отправился космический грузовик «Прогресс МС-16».


Кызылординская область   Наука   Освоение космоса   Байконур   Регионы  
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