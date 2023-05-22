Ближайший старт с Байконура назначен на 24 мая 2023 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур наступил заключительный этап подготовки к запуску космического грузовика «Прогресс МС-23» к Международной космической станции, передает корреспондент ИА «Казинформ».

21 мая 2023 года ракета космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» была вывезена из монтажно–испытательного корпуса, по железнодорожным путям перевезена и установлена на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур.

По информации пресс-службы Роскосмоса, после установки ракеты в вертикальное положение, специалисты российских предприятий космической отрасли продолжили подготовку РКН к пуску.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» запланирован на 24 мая 2023 года в 18 часов 56 минут по времени Астаны с № 31-ой площадки космодрома Байконур.

Космический грузовик «Прогресс МС-23» должен доставить на МКС более 2,5 тонн необходимых грузов для функционирования станции и жизнеобеспечения работающих там космонавтов.

Сейчас на Международной космической станции работает экипаж 69-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева (командир МКС-69), Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна, Уоррена Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.