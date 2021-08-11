+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ближайший старт с Байконура назначен на 20 августа

11 Августа 2021 11:00
Поделиться:
Ближайший старт с Байконура назначен на 20 августа

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур идет подготовка к запуску очередной партии британских спутников One Web, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пилотный проект OneWebDemo будет реализован на базе Национального космического центра Казахстана
Как обеспечивается безопасность полета спутников «Kazsat»

«Завершена сборка космической головной части в составе аппаратов OneWeb, разгонного блока «Фрегат» и головного обтекателя. Следующий этап подготовки к пуску - транспортировка головной части на технический комплекс площадки № 31 для общей сборки с ракетой-носителем «Союз-2.1б», - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Как сообщалось, новая партия спутников OneWeb была доставлена на Байконур 30 июля 2021 года.

Запуск 34 космических аппаратов OneWeb запланирован на 20 августа 2021 года со стартового комплекса «Восток» площадки 31 космодрома Байконур.


Подписывайтесь на наш канал:

#Освоение космоса   #Байконур  
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Новости по теме
Пилотный проект OneWebDemo будет реализован на базе Национального космического центра Казахстана
Как обеспечивается безопасность полета спутников «Kazsat»
Популярное
1 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
2 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
3 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
4 Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
5 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
6 «Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане
Читайте также
Резкий рост заболеваний COVID-19 зафиксирован в Байконуре
20-тонный модуль «Наука» в штатном режиме пристыковался к МКС
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
«Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив