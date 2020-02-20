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Ближайший пуск с Байконура на МКС назначен на девятое апреля 2020 года

20 Февраля 2020 18:13
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Ближайший пуск с Байконура на МКС назначен на девятое апреля 2020 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Первый в текущем году пилотируемый запуск космического корабля к Международной космической станции (МКС), согласно утвержденному графику запусков с космодрома Байконур, назначен на девятое апреля 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Планировалось, что на корабле «Союз МС-16» в экспедицию отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Кристофер Кессиди.

Но как сообщил журналистам в среду исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, российских космонавтов, которые должны были лететь на этом корабле, решили заменить на дублеров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера «по медицинским показаниям».

Ранее источник в российских СМИ сообщил о том, что Николай Тихонов получил травму.

Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев уточнил, что из-за замены российской части экипажа дата запуска остается прежней - девятое апреля 2020 года.

Новый экипаж Анатолий Иванишин и Иван Вагнер должен был отправиться на Международную космическую станцию на следующем корабле «Союз МС-17».


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Ключевые слова: Наука, Байконур,
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Сара Кабикызы

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