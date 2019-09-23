+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 20 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ближайших конкурентов Казахстана в нефтегазовой отрасли назвал международный эксперт

23 Сентября 2019 14:53
Поделиться:
Ближайших конкурентов Казахстана в нефтегазовой отрасли назвал международный эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан останется лидером по экспорту нефти среди стран Центральной Азии. Об этом в ходе 6-ой международной конференции «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии» заявил директор по направлению нефть и газ компании GlobalData Радж Шехар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Более 17 млн тонн составит ежегодный объем переработки нефти в РК - Узакбай Карабалин
Производство битума в Казахстане выросло в четыре раза Рост переработки нефти впервые способствовал профициту ГСМ – Минэнерго Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел в Алматинской области

Компания GlobalData занимается консультированием и исследованиями в нефтегазовом секторе.

«Казахстан и Азербайджан остаются двумя крупнейшими странами-экспортерами нефти в регионах и в ближайшие несколько лет такая динамика сохранится. На протяжении до 2030 года в регионах будут весьма хорошие позиции в качестве экспортных игроков мирового рынка. С точки зрения стран по импорту нефти, то в основном направления идут в Европу - 75% и далее Азия – 16%», - привел данные Радж Шехар на международной конференции в столице.

Говоря о данных по производству нефтепродуктов, международный эксперт отметил, что лидерами по мощностям переработки нефти являются Казахстан и Туркменистан.

Он также рассказал и о ближайших конкурентах Казахстана в нефтегазовой отрасли.

«Такие страны, как Россия, Иран имеют конкурентные преимущества», - считает Р. Шехар.

Кроме того, согласно исследованиям компании, на сегодня США доминируют по потреблению нефтепродуктов в мировом разрезе. Однако ожидается, что к 2025 году на данное положение лидера уже выйдут Китай, а также Индия.

Напомним, в столице стартовала шестая ежегодная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии», где собрались руководители нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических компаний Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана, а также ведущих международных компаний в области технологий и инжиниринга.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Энергетика, Нефть,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив