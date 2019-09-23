Ближайших конкурентов Казахстана в нефтегазовой отрасли назвал международный эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан останется лидером по экспорту нефти среди стран Центральной Азии. Об этом в ходе 6-ой международной конференции «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии» заявил директор по направлению нефть и газ компании GlobalData Радж Шехар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Компания GlobalData занимается консультированием и исследованиями в нефтегазовом секторе.

«Казахстан и Азербайджан остаются двумя крупнейшими странами-экспортерами нефти в регионах и в ближайшие несколько лет такая динамика сохранится. На протяжении до 2030 года в регионах будут весьма хорошие позиции в качестве экспортных игроков мирового рынка. С точки зрения стран по импорту нефти, то в основном направления идут в Европу - 75% и далее Азия – 16%», - привел данные Радж Шехар на международной конференции в столице.

Говоря о данных по производству нефтепродуктов, международный эксперт отметил, что лидерами по мощностям переработки нефти являются Казахстан и Туркменистан.

Он также рассказал и о ближайших конкурентах Казахстана в нефтегазовой отрасли.

«Такие страны, как Россия, Иран имеют конкурентные преимущества», - считает Р. Шехар.

Кроме того, согласно исследованиям компании, на сегодня США доминируют по потреблению нефтепродуктов в мировом разрезе. Однако ожидается, что к 2025 году на данное положение лидера уже выйдут Китай, а также Индия.

Напомним, в столице стартовала шестая ежегодная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии», где собрались руководители нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических компаний Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана, а также ведущих международных компаний в области технологий и инжиниринга.



