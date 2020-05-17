Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Освоение космоса

Ближайшие пуски с Байконура по программе МКС назначены на июль и октябрь 2020 года

Автор:  
Сара Кабикызы
17 Мая 2020, 14:00
Ближайшие пуски с Байконура по программе МКС назначены на июль и октябрь 2020 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур после активной пусковой весны наступило относительное затишье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ближайший пуск по программе Международной космической станции (МКС), в соответствии с утвержденным с Казахстаном планом запусков в 2020 году, должен состояться 23 июля. В этот день запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2-1а» с транспортным кораблем «Прогресс МС-15», который доставит на МКС необходимые грузы для жизнеобеспечения космонавтов и работы станции.

Следующий пуск по программе МКС состоится 14 октября 2020 года, это будет запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» с российско - американским экипажем на борту.


Освоение космоса   Байконур  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов