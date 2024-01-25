Близ объектов КТК произошло землетрясение

На территории Краснодарского края РФ расположено пять объектов Каспийского Трубопроводного Консорциума: НПС «Кропоткинская», НПС-7, НПС-8, Резервуарный парк и Морской терминал. Нефтеперекачивающая станция НПС-7 находится в 30 км от города Краснодара, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу КТК.

Согласно сводки МЧС России по Краснодарскому краю от 24.01.2024 года, в муниципальном образовании г.Краснодар, г.Горячий Ключ и Северский район Краснодарского края ощущались толчки в результате сейсмособытия.

Сейсмостанцией г. Обнинск (расположена в 28 км на юго-западе от г. Краснодар, в 11 км к северо-западу от п. Ильский) в 14:19 24 января на территории Краснодарского края на глубине 10 км было зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 4 балла.

- По результатам предварительного обследования повреждений на линейной части нефтепровода и объектах транспортировки нефти не выявлено, пострадавших не имеется. Объекты работают в штатном режиме, угрозы населению и окружающей среде не имеется, - сообщили в пресс-службе Каспийского Трубопроводного Консорциума.

Как сообщалось, в 2023 году КТК транспортировал более 63 млн тонн нефти.

КТК в 2024 году планирует прокачать более 70 млн тонн нефти.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.