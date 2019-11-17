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Блэкаут в столице и неосвоение средств в регионах – чем запомнилась минувшая неделя в РК
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Корреспондент МИА «Казинформ» собрал самые интересные и резонансные события, которые происходили в регионах Казахстана на прошлой неделе.
Гололед, дом с перекошенным балконом в столице, девочка из Караганды, ставшая актрисой в США – обзор недели
В Акмолинской области с рабочим визитом побывал Президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства начал поездку с совещания по развитию региона. Он поручил завершить начатые инфраструктурныt проекты по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны. Президент раскритиковал качество придорожного сервиса и уровень обслуживания.
Здесь же, в Кокшетау, Президент поручил Премьер-Министру наказать тех, кто допустил рост цен на социально-значимые товары и уголь.
В 2020 году Кокшетау будет принимать участников Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который традиционно проходит с участием глав двух государств. Решение было принято в этом году на Форуме в Омске. К предстоящему событию Кокшетау уже начал готовиться. В городе строят современный Дворец «Болашақ сарайы».
Ну, а в Алматы обсуждают проект стратегии «Алматы-2050». Заместитель акима города Ержан Бабакумаров провел на эту тему встречу в расширенном составе с экспертным сообществом и членами общественного совета. Планируется, что стратегию вынесут на обсуждение горожан. Кстати, в Алматы разрабатывают и мастер-план озеленения города. В ближайшие три года планируется высадить миллион деревьев.
В Уральске тоже грядут изменения. Здесь планируют переименовать 200 улиц. В отделе культуры и развития языков заверяют, что переименования практически не затронут крупные улицы города.
Наиболее обсуждаемой темой прошлой недели стал блэкаут в столице. Левый берег Нур-Султана сутки находился без электричества. В акимате города Нур-Султана назвали возможную причину возгорания кабеля, которое привело к обесточиванию левобережья. Однако попросили дождаться официального заключения созданной комиссии.
Помимо отключения электроэнергии работы спецслужбам столицы доставил снегопад. На уборку города вышли около двух тысяч рабочих и тысяча единиц техники.
В Петропавловске осадки только ожидаются. Местные власти и спасатели еще раз проверяют готовность техники к работе в зимних условиях. В этом году на содержание дорог в области выделили 1 млрд тенге. Планируют задействовать 114 единиц техники.
«Дорожная» тема в Северо-Казахстанской области на прошлой неделе обсуждалась особенно активно. Прокуроры завершили проверку дорог, отремонтированных в 2017-2018 годах. Итоги, откровенно говоря, плачевные. Из 69 проверенных участков 33 оказались с дефектами. Все, что отремонтировали в этом году, прокуроры собираются проверить в 2020-м.
Работу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог неслучайно раскритиковал аким области Кумар Аксакалов. Управление по итогам 10 месяцев показало одно из самых высоких неосвоений бюджетных средств – 235 млн тенге. В Алматинской области глава региона за неосвоение средств подчиненных уже наказал.
В нескольких регионах произошли трагические события с участием детей. Всю страну потрясла новость о гибели двоих детей в искусственном водоеме в Житикаре. В начале месяца в Северо-Казахстанской области тоже чуть не погибли, провалившись под лед, двое мальчишек. Их спас односельчанин.
В Актобе от ОРВИ умерла 5-летняя девочка. Больного ребенка медицинские учреждения перенаправляли друг к другу для установки диагноза. В результате в инфекционной больнице малышка скончалась. Создана комиссия по расследованию трагедии.
В городе Текели Алматинской области в одной из местных школ скончался ученик второго класса.
В Кокшетау сообщили о стабилизации ситуации в школе, где отравились дети. Было зарегистрировано 80 случаев с признаками кишечного вируса.
Всю неделю жители страны обсуждали поступок полицейских, которые предотвратили самоубийство молодой девушки в Карагандинской области. Видео из жетонов смелых парней активно распространяли в социальных сетях. Казахстанцы призывали власти отметить действия полицейских. Стало известно, что Бекзата Омашева и Ерасыла Мурата за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и спасении жизни людей, представили к правительственной награде. Главный полицейский Карагандинской области Ерлан Файзуллин вручил им премии.
Герои есть и среди обычных людей. При пожаре в дачном доме в Нур-Султане работник строительной компании, рискуя своей жизнью, вынес из горящего дома младенца.
И в завершение - почти интригой недели можно назвать информацию о продаже аэропорта Алматы. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщил лишь о том, что идут переговоры «с одной турецкой компанией». Он добавил, что «приходит компания, которая владеет несколькими аэропортами в управлении. И, кажется, два аэропорта во Франции».
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