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Благоустройство сразу нескольких зон отдыха ведется в Усть-Каменогорске

24 Августа 2020 14:50
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Благоустройство сразу нескольких зон отдыха ведется в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске подходит к концу благоустройство сразу нескольких зон отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт городского акимата в Instagram.

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В акимате Усть-Каменогорска сообщили, что на днях глава города Жаксылык Омар посетил аллею в 19 микрорайоне. Вдоль прогулочной зоны, протяжённостью 1100 метров, высадят более 100 хвойных деревьев. Сейчас там уже появились скамейки, качели для детей и взрослых, стрит-арт и несколько арт-объектов. Работы на аллее планируют закончить уже ко дню города.

«Тем временем недавно открывшийся сквер на пересечении проспекта Назарбаева с улицей Мостовой уже облюбовали местные жители. Здесь разместились детские площадки, а также малые архитектурные формы, предназначенные для настольных игр», - пояснили в акимате.

Кроме того, был запущен фонтан возле Андреевского кафедрального собора.

Фонтан был полностью реконструирован, малую архитектурную форму очистили от лакокрасочного покрытия, добавили декоративную подсветку. Горожане теперь могут провести здесь досуг, ознакомиться с достопримечательностью и рассказать детям об истории города.





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#Восточно-Казахстанская область   #Акимат   #Видео  
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Орал Ерланулы

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