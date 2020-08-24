Благоустройство сразу нескольких зон отдыха ведется в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске подходит к концу благоустройство сразу нескольких зон отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт городского акимата в Instagram.

В акимате Усть-Каменогорска сообщили, что на днях глава города Жаксылык Омар посетил аллею в 19 микрорайоне. Вдоль прогулочной зоны, протяжённостью 1100 метров, высадят более 100 хвойных деревьев. Сейчас там уже появились скамейки, качели для детей и взрослых, стрит-арт и несколько арт-объектов. Работы на аллее планируют закончить уже ко дню города.

«Тем временем недавно открывшийся сквер на пересечении проспекта Назарбаева с улицей Мостовой уже облюбовали местные жители. Здесь разместились детские площадки, а также малые архитектурные формы, предназначенные для настольных игр», - пояснили в акимате.

Кроме того, был запущен фонтан возле Андреевского кафедрального собора.

Фонтан был полностью реконструирован, малую архитектурную форму очистили от лакокрасочного покрытия, добавили декоративную подсветку. Горожане теперь могут провести здесь досуг, ознакомиться с достопримечательностью и рассказать детям об истории города.











