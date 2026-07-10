Благоустройство площади Республики завершили в Алматы: что изменилось

Обновленное общественное пространство уже открыли для посетителей. Корреспонденты агентства Kazinform прогулялись по площади и посмотрели, как изменилось одно из знаковых мест города.

Еще несколько месяцев назад большую часть территории занимала стихийная парковка. Сегодня вместо нее — прогулочные аллеи, зеленые зоны, декоративные водоемы, детские площадки и места для отдыха.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Концепцию благоустройства разработала британская компания, проект реализовали по принципу «от фасада до фасада». Общая площадь обновленной территории составила 4,5 гектара.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Во время прогулки в глаза бросается большое количество зелени. Здесь высажены крупномерные деревья, кустарники и многолетние растения, обустроены газоны и участки с клеверным покрытием.

Вечером зеленые насаждения будут подсвечиваться архитектурным освещением. Для этого на территории установлено 129 новых фонарей.

Как рассказал руководитель управления развития общественных пространств Алматы Батырхан Сулейменов, строительные работы на площади завершены.

Фото: Александр Павский/Kazinform

— Буквально вчера мы завершили строительные работы на этом участке. Здесь проведено комплексное озеленение: высажено порядка 250 крупномерных деревьев высотой более шести метров, около 80 тысяч кустарников и многолетних цветов, созданы фонтанные комплексы с игровыми кинетическими фонтанами для детей. Еще три месяца назад на месте, где мы сейчас стоим, находилась парковка, которой ежедневно пользовались около 500 автомобилей. По поручению акима города мы создали здесь комфортное общественное пространство для жителей Алматы, — сказал он.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Появились и новые общественные пространства для отдыха: две детские площадки, прогулочные маршруты, два амфитеатра, зоны отдыха, декоративные пруды и фонтаны.

Фото: Александр Павский/Kazinform

По всей территории расставлены скамейки, велопарковки, урны и павильоны, где будут работать общественные туалеты.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Кроме того, на улице появилась новая автобусная остановка, дополнительные светофоры и регулируемые пешеходные переходы.

Одной из особенностей сквера стали декоративные водоемы. Кроме того, восстановлены существующие фонтаны и построены новые фонтанные комплексы.

Фото: Александр Павский/Kazinform

По словам директора проектной организации Нурая Айтымова, главной задачей было превратить территорию, которая долгие годы фактически использовалась как парковка, в полноценное общественное пространство. Концепция благоустройства органично интегрировала расположенный на площади объект историко-культурного наследия — Монумент Независимости.

— При разработке проекта особое внимание уделялось созданию разных сценариев использования пространства. Здесь появились тихие зоны отдыха, большое количество озеленения. При этом ни одно существующее дерево не было вырублено ради строительства — все взрослые деревья удалось сохранить. Кроме того, мы добавили водные объекты — декоративные пруды, которые создают комфортный микроклимат и делают пространство более живым. Мы сознательно не стали делать здесь большое количество фонтанов, поскольку рядом уже находится крупный фонтанный комплекс, — пояснил Нурай Айтымов.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Во время нашей прогулки площадь уже была наполнена людьми. На детских площадках играли дети, по аллеям гуляли семьи с колясками, многие просто отдыхали в тени молодых деревьев.

Фото: Александр Павский/Kazinform

По словам архитектора, детские площадки спроектированы таким образом, чтобы могли играть дети разных возрастов, а при выборе оборудования учитывались требования безопасности и долговечности материалов. Опоры освещения изготовлены из чугуна и стали и рассчитаны более чем на 10–15 лет эксплуатации.

Сквер на площади Республики стал первым этапом масштабного проекта благоустройства улицы Сатпаева общей протяженностью 3,7 километра.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Как сообщил Батырхан Сулейменов, реконструкция участка от улицы Луганского до Байзакова должна завершиться до конца этого года. В рамках проекта планируется расширение тротуаров, дополнительное озеленение, установка освещения, а также создание системы полива с использованием технической воды из скважин. На все выполненные работы действует трехлетняя гарантия, при выявлении недостатков подрядчик устранит их за свой счет.

Фото: Kazinform

Напомним, в марте этого года в акимате города представили концепт обновления, который показывает, как изменится участок улицы Сатпаева между улицей Желтоксан и проспектом Назарбаева.



