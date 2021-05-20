Благоустройство общественных пространств ведется с учетом мнения горожан – аким Алматы
Работа по реконструкции Терренкура ведется на участке от вододелителя до проспекта Достык, включая гидротехнические сооружения, до улицы Макатаева. Протяженность – 8,9 км. В настоящий момент ведется реконструкция набережной реки Малая Алматинка.
Строительно-монтажные работы завершены, ведется установка спортивных и детских площадок. На месте парковки будет установлена современная детская площадка из экологически чистых материалов. Также будут установлены скамейки, урны, столбы освещения и проведено озеленение.
Аким отметил, что на данном этапе горожанам не следует делать поспешных выводов о результатах благоустройства Терренкура. Все пожелания жителей учитываются. По комфорту и удобству для всех горожан эта пешеходная зона должна стать образцовой в мегаполисе. В целом, благоустройство коснулось пешеходной зоны вплоть до проспекта Райымбека.
Аким города также остановился на благоустройстве скверов возле Казахского национального академического театра оперы и балета им. Абая. Основная цель - сохранение исторического облика, атмосферы и особого духа этого важного для алматинцев места.
Сейчас прокладывают трубы для подключения фонтана «Неделька», проводится укладка гранитной брусчатки. Были сняты люстры со знаменитых арок фонтана – их приведут в порядок, восстановят былой исторический вид и вернут на место.
Демонтажа и сноса декоративных арок и гранитных лестниц не будет. Планируется восстановить исторический облик сквера как объекта культурного наследия. Также, учитывая пожелания жителей города, в сквере будут установлены торшерные лампы с теплым освещением, чугунные скамейки и урны.
По проекту предусмотрена пересадка кустарников и зеленых насаждений для того, чтобы открыть обзор на сквер и фонтан «Неделька» со стороны улиц Кабанбай батыра и Жамбыла. Зеленые насаждения будут пересажены в другое место внутри сквера. Подрядной организацией, осуществляющей данные работы, предоставлено гарантийное письмо по обеспечению ухода за зелеными насаждениями сроком на 2 года.