Благоустройство города начнем с правого берега – главный архитектор Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев рассказал о механизме получения разрешения на строительство в городе и о программе благоустройства столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть генеральный план, проекты детальной планировки, в соответствии с которыми и ведется застройка. Есть определенные механизмы получения разрешительной документации. В первую очередь, собственник земельного участка сверяется с генпланом, ПДП (проект детальной планировки - прим. ред.) и, если все соответствует градостроительным нормам, получает разрешительные документы в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана для строительства объекта», - сказал Нурлан Уранхаев в интервью корреспонденту Казинформа.

Он также рассказал о Программе благоустройства города на 2020-2025 годы.

«Что касается парков и развития парковой инфраструктуры, на сегодня подготовлена Программа благоустройства на 2020-2025 годы. Первый этап реализации «Программы благоустройства» предполагает развитие пяти полицентров: в районе старой площади (1.6 га); в районе ул. Бейбiтшiлiк (2.0 км, охват - 136 тысяч человек) и пр. Богенбай Батыра (2.1 км, охват – 136 тысяч человек); в квадрате улиц района «Евразия» (15 км, охват – 180 тысяч человек, площадь – 280 га); ул. Косшыгулулы (1.65 км., охват – 80 тысяч человек); район улиц Азербаева, Кошкарбаева и Жургенова (4.1 км). Общий охват - 24.75 км», - отметил спикер.

По его словам, сейчас ведется разработка программы развития общественных пространств.

«Работа в рамках программы благоустройства будет начата именно с правого берега. К слову, всеми эскизами будущих изменений мы делимся на наших страницах в социальных сетях. Изучаем общественное мнение, берем на вооружение критику», - заверил главный архитектор столицы.

Напомним, Н. Уранхаев был назначен руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города в мае 2019 года.

На этой должности он сменил Бактыбая Тайталиева.