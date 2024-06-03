Благоустройство дворовых территорий продолжается в Семее
В рамках акции «Таза Қазақстан» в Семее активно проводятся работы по благоустройству дворовых территорий. В 15 микрорайоне 18/1, по ул. Крестьянская 43, 45, а также по ул. Утепбаева 3, 5, 7 активно ведутся ремонтные работы на дворовых территориях, передает агентство Кazinform со ссылкой на акимат области Абай.
— Я проживаю по этому адресу уже 20 лет. В этом году впервые проводится благоустройство двора. Мы очень счастливы, наши дети в свободное время играют в футбол у нас во дворе. Сейчас старые конструкции демонтируются. Мы верим, что эти работы будут завершены в срок, — сказала Жамал Комекова, жительница 18 дома 15 микрорайона.
По данным акимата, в 2023 году работы по благоустройству были проведены в 71 дворе города. В 2024 году запланированы работы по благоустройству 46 дворовых территорий города, из которых по бюджету народного устройства — 14 дворов. Также будут благоустроены четыре общественных пространства.
Спортивные зоны дворовых пространств будут оснащены новыми тренажерами, игровыми комплексами, каруселями, горками для детей, песочницами. Кроме того, на дворовых пространствах будут совмещенные площадки для футбола, устройство тротуаров и территории из тротуарной плитки и асфальтобетонной смеси, а также будет произведено устройство освещения, посадка цветов и саженцев.
В настоящее время комиссионно определены дворовые территории, подлежащие благоустройству, в состав комиссии вошли руководители отдельных отделов акимата, депутатский корпус, представители общественного совета. Акцент делается на дома, где ранее не было дворов, на заброшенные участки, пустыри.
Также в рамках мероприятий по благоустройству городской территории будут проведены работы по ремонту скамеек и урн, а также установка новых скамеек и урн в местах общего пользования.