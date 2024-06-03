Благоустройство дворовых территорий продолжается в Семее

В рамках акции «Таза Қазақстан» в Семее активно проводятся работы по благоустройству дворовых территорий. В 15 микрорайоне 18/1, по ул. Крестьянская 43, 45, а также по ул. Утепбаева 3, 5, 7 активно ведутся ремонтные работы на дворовых территориях, передает агентство Кazinform со ссылкой на акимат области Абай.

— Я проживаю по этому адресу уже 20 лет. В этом году впервые проводится благоустройство двора. Мы очень счастливы, наши дети в свободное время играют в футбол у нас во дворе. Сейчас старые конструкции демонтируются. Мы верим, что эти работы будут завершены в срок, — сказала Жамал Комекова, жительница 18 дома 15 микрорайона.

Фото: акимат области Абай

По данным акимата, в 2023 году работы по благоустройству были проведены в 71 дворе города. В 2024 году запланированы работы по благоустройству 46 дворовых территорий города, из которых по бюджету народного устройства — 14 дворов. Также будут благоустроены четыре общественных пространства.

Фото: акимат области Абай

Спортивные зоны дворовых пространств будут оснащены новыми тренажерами, игровыми комплексами, каруселями, горками для детей, песочницами. Кроме того, на дворовых пространствах будут совмещенные площадки для футбола, устройство тротуаров и территории из тротуарной плитки и асфальтобетонной смеси, а также будет произведено устройство освещения, посадка цветов и саженцев.

Фото: акимат области Абай

В настоящее время комиссионно определены дворовые территории, подлежащие благоустройству, в состав комиссии вошли руководители отдельных отделов акимата, депутатский корпус, представители общественного совета. Акцент делается на дома, где ранее не было дворов, на заброшенные участки, пустыри.

Фото: акимат области Абай

Также в рамках мероприятий по благоустройству городской территории будут проведены работы по ремонту скамеек и урн, а также установка новых скамеек и урн в местах общего пользования.