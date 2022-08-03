3 Августа 2022 21:56

Благоустройство 100 дворов начали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау приступили к реализации проекта «100 дворов» по их благоустройству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект по благоустройству 100 дворов реализуется в соответствии с предложениями кооперативов собственников квартир и жителей многоэтажных домов. В настоящее время уже определен подрядчик по благоустройству 72 дворов, начинаются первые работы», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Проект включает в себя восстановление и расширение проездов и пешеходных дорожек жилых дворов, обустройство парковочных мест, установку декоративных ограждений и ночных фонарей, а также устройство детских игровых площадок, спортивно-тренировочных площадок и мини-футбольных полей, озеленение и благоустройство территории, установку мусорных баков.

«В настоящее время работы ведутся в домах по улице Кунанбаева 30, 30а и в микрорайоне «Авангард» 3, и 4. Кроме того, детские площадки будут установлены во дворах в микрорайонах Балыкши, Привокзальный, Нурсая, Мунайши, Авангард, Лесхоз, Водников, Жилгородок и по улицам Азаттык, Сатпаева, Кулманова, Атамбаева и других. Начавшиеся в этом году работы по благоустройству 100 дворов продолжатся и в следующем. Будет подготовлен проект на благоустройство еще 100 дворов. В настоящее время готовятся списки», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

