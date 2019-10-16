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Благоустроить озеро Шошкалы планируют в ВКО

16 Октября 2019 10:16
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Благоустроить озеро Шошкалы планируют в ВКО

БЕСКАРАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области аким Бескарагайского района Даулет Батырбаев рассказал о социально-экономическом развитии территории, и планах на будущее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

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Большое внимание уделяется развитию сферы туризма, поскольку район располагает богатыми природными ресурсами, такими как уникальный ленточный сосновый бор и лечебно-оздоровительное озеро Шошкалы, которое богато своим грязевым лечебным свойством. По составу воды озеро аналогично известным курортам Трускавец (Украина) и Новая Русса (Россия).

Для того, чтобы туристы летом отдыхали и поправляли свое здоровье на озере, силами Государственного лесного природного резервата «Семей Орманы» организован пункт проката туристского инвентаря, имеется двухквартирный кордон, дополнительно строится гостевой домик, установлены деревянные раздевалки, беседки, оборудована волейбольная площадка на берегу, обустроены места для сбора мусора.

Акимат Бескарагайского района планирует продолжать благоустраивать территорию побережья. На сегодняшний день подано инвестиционное предложение на 2019-2020 годы в управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области на обеспечение электроснабжения и благоустройства озера Шошкалы. Проведение ЛЭП планируется в 2020 году.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Туризм,
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