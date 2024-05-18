Благотворительный забег в поддержку детей с аутизмом проходит в Астане

Благотворительный забег «Run for autism» стартовал в Триатлон-парке Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

В забеге принимают участие более 2 тыс человек, в том числе председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, боксер Василий Левит и другие.

Спикер Сената отметил важность проведения таких мероприятий, так как проблема аутизма является очень актуальной в стране и о важности помощи людям, страдающим этим заболеванием и создания условий для их жизни.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Зарегистрировались 2 323 человека. Это уникальный вклад огромного количества людей, потому что все вырученные средства направляются на открытие кабинетов поддержки инклюзии в детских садах и школах и это мероприятие проводится для того, чтобы как можно больше людей узнали о том, что такое аутизм. Это состояние, которое с человеком на всю жизнь. Дети с аутизмом точно также хотят ходить в школу, детские сады и получать образование, - отметила председатель попечительского совета фонда «Болашақ» Динара Гаплан.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Благотворительный забег проводится Корпоративным фондом «Болашақ» при поддержке партнеров с целью повышения осведомленности общественности об аутизме, улучшения качества жизни людей с аутизмом и обеспечения условий для их социализации и реализации.

По словам организаторов, на собранные средства с первого благотворительного забега в апреле 2023 года фонд «Болашақ» оснастил три кабинета поддержки инклюзии в детских садах 54, 60 и 66 г. Астаны. 18 детей с расстройствами аутистического спектра занимаются в этих кабинетах.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Забег пройдет по четырем дистанциям: 1 км, 2,5 км, 5 км и 10 км. Стоимость участия от 5 990 до 8 990 тенге. Формат: офлайн, онлайн. В забеге принимают участие профессиональные спортсмены, бегуны, спортсмены-любители, особенные дети и их родители и другие из 17 городов Казахстана. На онлайн-забег зарегистрировались 14 человек, которые побегут в 8 городах страны.