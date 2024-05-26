Благотворительный марафон MNU прошел в Астане

25 мая 2024 года в столичном парке Триатлон прошел благотворительный забег RUN FOR YELDAR — MNU MARATHON 2024, организованный Maqsut Narikbayev University совместно с Астанинской городской Федерацией триатлона, пердает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Maqsut Narikbayev University.

Ежегодно КФ «Эндаумент MNU» проводит благотворительный забег в целях поддержки студентов и укрепления социальной ответственности всего сообщества MNU. В забеге принимают участие студенты, выпускники, сотрудники MNU и все неравнодушные граждане страны. Мероприятие стало очередным важным шагом в традиции университета по поддержке своих студентов в трудных жизненных ситуациях.

Фото: Maqsut Narikbayev University

Целью MNU MARATHON 2024, ставшего ежегодным, стало оказание финансовой помощи для лечения Елдара Кармысулы, студента 3 курса Maqsut Narikbayev University. У Елдара была диагностирована пароксизмальная ночная гемоглобинурия, требующая пересадки костного мозга, и собранные средства помогут ему и его семье в организации лечения в Турции.

Фото: Maqsut Narikbayev University

— В прошлом году мы совместно с Астанинской городской Федерацией триатлона организовали благотворительный забег для лечения нашей студентки Сабины, и благодаря общим усилиям ее состояние улучшается. В этом году с теми же добрыми намерениями мы организовали благотворительный марафон для нашего студента Елдара. Все средства, собранные на этом мероприятии, будут направлены на его лечение. Я хотел бы выразить глубокую признательность всем участникам и спонсорам, поддерживающим нас в этом благородном деле, — отметил Председатель Правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев.

Фото: Maqsut Narikbayev University

Тулепберген Суюнтаев, вице-президент Федерации триатлона г. Астаны и президент MNU Alumni Sport Club отметил, что в этом году MNU MARATHON получил значительную поддержку от акимата и управления спорта города Астаны.

— На этот раз мы получили существенную поддержку со стороны города, и это позволило нам провести мероприятие в Триатлон-парке. Участие приняли около 500 человек, но мы готовы были принять и больше. Все собранные средства направлены на лечение Елдара, и мы благодарим всех за поддержку, — сказал он на пресс-конференции в MNU.

Фото: Maqsut Narikbayev University

Забег RUN FOR YELDAR MNU MARATHON 2024 объединил неравнодушных людей со всего города, готовых помочь ближнему. MNU MARATHON 2024 стал символом единства и поддержки, показав, что вместе мы можем справиться с любыми трудностями.