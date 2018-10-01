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Благотворительный забег в поддержку Галины Полевой прошел в Астане
7 Октября 2018 02:10 99
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошел благотворительный забег в поддержку известной спортивной журналистки Галины Полевой, у которой был диагностирован рак крови, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».
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Мужчины преодолели 2,5 км, женщины - 1,5 км. По данным пресс-службы Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, в платном забеге (1000 тенге) участвовало около сотни человек. В общей сложности в этот день удалось собрать около 300 000 тенге, которые передали семье журналистки.
Галине Полевой требуется дорогостоящая операция - почти 290 тысяч долларов.
Реквизиты для помощи:
Halyk bank (тг): 4390 8722 0191 7707
Kaspi Gold (тг): 5169 4931 6910 9462
Сбербанк ($): 5392 1500 0135 2044
Ключевые слова: Благотворительность, Астана, Спорт,
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