Благотворительный забег в поддержку Галины Полевой прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошел благотворительный забег в поддержку известной спортивной журналистки Галины Полевой, у которой был диагностирован рак крови, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Мужчины преодолели 2,5 км, женщины - 1,5 км. По данным пресс-службы Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, в платном забеге (1000 тенге) участвовало около сотни человек. В общей сложности в этот день удалось собрать около 300 000 тенге, которые передали семье журналистки.

Галине Полевой требуется дорогостоящая операция - почти 290 тысяч долларов.

Реквизиты для помощи:

Halyk bank (тг): 4390 8722 0191 7707

Kaspi Gold (тг): 5169 4931 6910 9462

Сбербанк ($): 5392 1500 0135 2044





