Благотворительный забег пройдет 29 апреля в столичном Триатлон-парке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благотворительный забег Run for autism пройдет 29 апреля в Триатлон-парке, передает МИА «Казинформ».

Благотворительный забег проводится Корпоративным фондом «Болашақ» при поддержке партнеров с целью повышения осведомленности общественности об аутизме, улучшение качества жизни людей с аутизмом и обеспечение условий для их социализации и реализации. Собранные средства буду направлены на программу «Каждый ребенок достоин школы» фонда «Болашақ» в поддержку детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.

Забег приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Ежегодно в течение всего апреля по всему миру проходят акции и информационно- просветительские кампании в помощь людям с расстройствами аутистического спектра.

Забег пройдет на дистанции 1, 2,5, 5 и 10 километров. Стоимость участия - от 4 990 до 7 990 тенге. В забеге примут участие профессиональные спортсмены, бегуны, спортсмены-любители, особенные дети и их родители и другие.

Среди гостей забега: олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по боксу, трехкратный чемпион Азии по боксу Серик Сапиев, пятикратный чемпион мира по ММА и джиу-джитсу, заслуженный мастер спорта РК Айдар Махметов, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка Казахстана, чемпионка Азии и Азиатских игр по тяжелой атлетике Светлана Подобедова, а также четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннесса и шестикратный рекордсмен Казахстана силач Сергей Цырульников и другие.

В рамках благотворительного забега дети с аутизмом и другими особенностями развития смогут принять участие в спортивно-развлекательной эстафете «Веселые старты». А также состоится розыгрыш ценных призов и подарков: смартфоны Apple iPhone 14 Pro, велосипеды для детей и для взрослых, детские шлемы, годовой абонемент в фитнес-клуб Oxy Fit&Gym, а также полный Chek-up здоровья в клинике Darmed.

Благотворительный забег проводится при поддержке акимата города Астаны, холдинга NAK, Благотворительного общественного фонда BF Mereke, компаний Astana Railways, YDA, Казахстанской сети вкусной еды SF, компании Astana Invest, Myd Production, Столичной питьевой воды G-life», NAURYZ HALF MARATHON, фонда «Мир равных возможностей», компаний «TECHNODOM», Tion, фитнес-клуба Oxy Fit&Gym, клиники Darmed, а также Казахстанского союза спортсменов и Nomad Triathlon Club.

Информационными партнерами забега выступили Телерадиокомплекс Президента РК, Информационное агентство «Sputnik Казахстан», холдинг NUR Media, Агентство «Хабар», Акционерное общество QazContent, «Қазақ радиолары», медиахолдинг Sxodim Group.

Место проведения: Триатлонпарк, вход со стороны улицы Б. Момышулы.

В 8:15 – интервью организаторов и участников,

В 9:05 – старт забега.