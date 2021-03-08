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Благотворительный турнир по рыбалке устроили в  Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
8 Марта 2021, 22:12
Благотворительный турнир по рыбалке устроили в  Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Благотворительный турнир по рыбалке прошел в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Турнир по рыбалке на реке Урал был проведен между двумя группами из социальных сетей. Начался он в семь утра, а завершился к обеду. Ловились в этот день вобла, рыбец и карась. Итоги подвели в нескольких номинациях – это кто поймал самую крупную рыбу и кто наловил больше всех. Затем мы собрали всю выловленную рыбу в одну кучу, разделили ее на 10 пакетов и с помощью волонтеров развезли по указанным ими адресам нуждающихся людей», - рассказал один из участников рыбалки Марат Касенов.

К свежевыловленной рыбе ребята добавили заблаговременно приобретенные продукты питания.

Атырауская область   Благотворительность  
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