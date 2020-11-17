Благотворительный онлайн-марафон запустили в Караганде ко Дню недоношенных детей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня отмечается Международный день недоношенных детей. Ежегодно на планете около 15 млн малышей рождаются с экстремально низким весом. Это каждый 10-й новорождённый. В поддержку недоношенных детей и их родителей карагандинка Ардак Омарова запустила онлайн-марафон «Фиолетовые сердечки». Женщина является участницей клуба «28 петель», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международное волонтёрское движение «28 петель» зародилось в Алматы восемь лет назад. Его основатель - журналистка Карлан Нур. На сегодняшний день подобные клубы существуют в 11 странах мира. В 2015 году «28 петель» организовали и в Караганде.

Волонтёры - обычные люди: госслужащие, работники банков, студенты, домохозяйки и т.д. Неравнодушные казахстанцы вяжут вещи и игрушки из чистого хлопка и шерсти: носочки, шапочки, жилетки, пледы и многое другое. Затем всё бесплатно передаётся в реанимационные отделения, где выхаживают недоношенных малышей.

Шерстяные вещи не только согревают торопыжек (так ласково называют недоношенных деток), но и имеют лечебные свойства. Стимулируя нервные окончания, заставляют ребёнка чувствовать, что он живёт. Карагандинские волонтёры вяжут не только обычные вещи, но и создают целые наборы для фотосессий новорождённых торопыжек. В местных магазинах, реализующих пряжу, стоят «корзинки добра». Любой желающий может оставить в них вязаные изделия или пряжу. За пять лет существования клуба в Караганде в роддома области было передано 6 458 шерстяных изделий.

Организатор марафона «Фиолетовые сердечки» Ардак Омарова вяжет крючком забавные игрушки для недоношенных деток. Для участия в акции она предложила всем желающим связать сердечки для торопыжек любых оттенков фиолетового с разноцветными спиральками. Это особая игрушка для недоношенных детей. Спиральки не случайны: они напоминают пуповину.

Подобные марафоны проходят уже не в первый раз. К конкурсу, как всегда, подключились люди всего мира. Спонсорами выступают компании, продающие пряжу. Подарков для участников марафона в этот раз будет очень много. Меценатами решили стать 25 магазинов. Самое приятное, что победительницы марафона свяжут ещё больше вещей и игрушек для торопыжек всего мира.

По официальным данным, в Казахстане ежегодно рождается до 450 тысяч малышей. Из них от 4 до 12% - дети, появившиеся на свет раньше срока. Их вес не превышает тысячи граммов.