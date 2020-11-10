Благотворительный онлайн-фестиваль для особенных детей стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - IX благотворительный онлайн-фестиваль «Красное яблоко Алматы - символ крепкой и счастливой семьи» для детей с ограниченными возможностями стартовал в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно фестиваль объединяет более 200 одаренных детей. В этом году фестиваль станет первым в режиме онлайн в Казахстане и уникальным по своим масштабам, включая сразу несколько регионов страны и вовлекая сотни детей в совместное творчество, неограниченное физическими возможностями здоровья.

В фестивале принимают участие талантливые дети с ограниченными возможностями, различными формами нарушений физического и психологического здоровья, особыми потребностями в обучении и развитии.

Начиная с 2011 года, Институт семьи РК и Центральной Азии охватил мероприятиями более тысячи детей город Алматы и других городов Казахстана.

И если первые встречи проводились в интернатах, вузах, школах и закрытых учреждениях для детей, находящихся в сложных социальных условиях, то в последние годы мероприятия «Красное яблоко Алматы» переросло в форму фестиваля, с участием детей с различными потребностями в обучении и развитии, количество участников постоянно увеличивается.

В этом году для участия в фестивале подали заявки родители 43 детей. Программу фестиваля открыла самая юная участница фестиваля Инжу Рустам из города Атырау. Ей 4 года.





Как отмечают организаторы, фестиваль дает возможность для взаимного общения и творчества здоровых детей и детей с ограниченными возможностями, потому что в атмосфере дружбы и взаимоподдержки они учатся уважению и принятию друг друга.

Организаторами благотворительного фестиваля выступили Государственный фонд молодежной политики акимата города Алматы и Институт семьи Казахстана и Центральной Азии». А также национального мультимедийный портала «ОТБАСЫМ» и ресурсного портала МРЦ г. Алматы.

Фестиваль пройдет 10-11 ноября в онлайн-формате.