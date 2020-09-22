Благотворительный марафон в необычном режиме проходит в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в необычном режиме проходит благотворительный марафон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в связи с пандемией формат ставшего традиционным благотворительного марафона изменен. О пройдет в онлайн-режиме с 22 сентября по 31 октября. Регистрация на марафон началась в клубе «INFINITY FITNESS». Каждому участнику будет присвоен индивидуальный порядковый номер. Участник должен пробежать в выбранном им самим месте заранее заявленную дистанцию и направить свой результат организаторам. Победителей не будет. Главная цель - не соревнование, а, прежде всего, повышение интереса населения к спорту во время карантина.

Как правило, марафон проходит в нескольких возрастных группах на разные расстояния. Среди детей от 10-15 лет - 1,2 км (3 круга) и 3 км (8 кругов) для юношей старше 16 лет. Участие для детей бесплатное. 450 детям в возрасте от 10-15 лет и 700 подросткам старше 16 лет, зарегистрированных первыми, будут вручены памятные медали. Онлайн-бег среди взрослых планируется провести в любое время недели на расстояния 10, 21 и 42 км по своему усмотрению», - сообщил в ходе брифинга руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Ринат Ибрагимов.

В этом году размер взноса для взрослых составляет 1000 тенге. Все собранные средства будут переданы в общественное объединение «Атырау – шағын мемлекет».