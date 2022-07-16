16 Июля 2022 19:42

Благотворительный марафон стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворительный марафон «Asar joly» стартовал в столице в формате курултая в этно-ауле на ипподроме «Казанат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Нур-Султан.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, заместитель акима Нур-Султана Есет Байкен и представители ряда благотворительных организаций страны.

Благотворительный марафон «Asar Joly», инициированный членом Совета по молодежной политике при Президенте РК, руководителем общественного фонда «Asar Ume» Асхатом Нурмашевым, проходит в целях поддержки общественно полезных молодежных инициатив, направленных на формирование, укрепление духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, пропаганду культуры и традиций народа страны.

Данный проект в дальнейшем планируется продолжить в 20 регионах республики.

«Моя прямая задача – поддерживать такие проекты. Проекту «Asar joly» помогают все акиматы страны. В связи с этим ранее мы провели специальное заседание, договорились с акимами. Это всего лишь один большой проект в направлении увеличения доходов. Давайте поддержим такие важные проекты», - сказал заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

«Цель проекта «Asar joly» - проехать 20 тысяч километров по всей стране, по всем городам, совершать добро, дать приют нуждающимся, помочь, дать мотивацию маленьким детям, семьям, находящимся в беде. По всей стране планируем обеспечить жильем около пятидесяти семей. Кроме того, есть идея помочь с работой, образованием, профессией», - сообщил руководитель благотворительного фонда «Asar Ume» Асхат Нурмашев.

Стоит отметить, что «Asar Ume» - это общественный фонд помощи многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогающий молодежи трудоустроиться, учиться, заниматься бизнесом. Сегодня фонд объединяет молодых, взрослых волонтеров, предпринимателей, рабочих и активных граждан вокруг создания добра. За три года существования фонд объединил более трех миллионов человек по всему Казахстану и принял участие в обеспечении жильем 440 малообеспеченных семей страны.

На данном мероприятии были возрождены не только традиции асар, но и национальные игры – стрельба из лука, тенге алу, асык ату.