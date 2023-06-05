Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Благотворительный концерт пройдет для жителей станции Шар в рамках соцпроекта «Саламатты Қазақстан»

Автор:  
Шынар Хамитова
5 Июня 2023, 14:44
Благотворительный концерт пройдет для жителей станции Шар в рамках соцпроекта «Саламатты Қазақстан» Фото: ptrk.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию Шар Жарминского района Абайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Социальный проект медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов». В рамках проекта состоится концерт с участием звезд эстрады, организованная информационным партнером - телеканалом Jibek Joly.

photo

photo

В благотворительном концерте примут участие популярные артисты Тамара Асар и Маржан Арапбаева. Ведущий вечера журналист Жансерик Бейсеев. Также выступит культурный коллектив Жарминского района Абайской области.

photo

Концерт пройдет сегодня, 5 июня. Жители смогут не только насладиться выступлениями известных артистов, но и получить информацию о доступных услугах, предоставляемых в рамках проекта «Саламатты Қазақстан».

photo

Особенно важным является возможность бесплатного обследования и лечения у высококвалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других врачей.

photo

В этом году благодаря поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан впервые проводятся бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи. Кроме того, жители отдаленных регионов могут получить бесплатную медиативную и юридическую помощь.

photo

Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, включая УЗИ, флюорографический аппарат, мини-операционную, лабораторию и средства связи для беспроводного доступа в Интернет.

Место проведения: Железнодорожный вокзал станции Шар. Начало мероприятия запланировано на завтра в 18:00. Благотворительная концертная программа будет транслироваться на телеканале «Jibek joly».

photo

Напоминаем, 26 апреля 2023 года медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», отправившийся со станции Алматы-2, до 6 декабря посетит 121 станцию в 17 областях Казахстана.

photo

График движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.

photo

Главным информационным партнером социального проекта «Саламатты Қазақстан» является Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан.


Культура   Здравоохранение   Абайская область   Саламатты Қазақстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане