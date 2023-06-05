Благотворительный концерт пройдет для жителей станции Шар в рамках соцпроекта «Саламатты Қазақстан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию Шар Жарминского района Абайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Социальный проект медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов». В рамках проекта состоится концерт с участием звезд эстрады, организованная информационным партнером - телеканалом Jibek Joly.

В благотворительном концерте примут участие популярные артисты Тамара Асар и Маржан Арапбаева. Ведущий вечера журналист Жансерик Бейсеев. Также выступит культурный коллектив Жарминского района Абайской области.

Концерт пройдет сегодня, 5 июня. Жители смогут не только насладиться выступлениями известных артистов, но и получить информацию о доступных услугах, предоставляемых в рамках проекта «Саламатты Қазақстан».

Особенно важным является возможность бесплатного обследования и лечения у высококвалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других врачей.

В этом году благодаря поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан впервые проводятся бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи. Кроме того, жители отдаленных регионов могут получить бесплатную медиативную и юридическую помощь.

Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, включая УЗИ, флюорографический аппарат, мини-операционную, лабораторию и средства связи для беспроводного доступа в Интернет.

Место проведения: Железнодорожный вокзал станции Шар. Начало мероприятия запланировано на завтра в 18:00. Благотворительная концертная программа будет транслироваться на телеканале «Jibek joly».

Напоминаем, 26 апреля 2023 года медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», отправившийся со станции Алматы-2, до 6 декабря посетит 121 станцию в 17 областях Казахстана.

График движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.

Главным информационным партнером социального проекта «Саламатты Қазақстан» является Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан.