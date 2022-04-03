Благотворительный концерт для особенных детей провели в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма в театре «Астана Опера» состоялся благотворительный концерт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Главными участниками мероприятия, прошедшего при поддержке акимата Нур-Султана, стали музыкально одаренные дети с непростыми медицинскими диагнозами. Вместе с мастерами сцены они пели, играли на музыкальных инструментах, демонстрировали другие творческие таланты.

Благотворительность – одно из важных направлений деятельности «Астана Опера», отмечают в театре.

«В Год детей, который провозглашен в Казахстане, особое внимание хочется уделить подрастающему поколению. Поэтому театр с радостью откликнулся на инициативу проведения в наших стенах благотворительного концерта с участием юных талантов. Целительная сила музыки позволяет им справляться с недугом, раскрывает новые грани личности, помогает окунуться в мир творчества. Мы искренне рады, что концерт собрал полный зал зрителей, которые поддержали начинания юных артистов. Надеемся, что впереди их ждет большая творческая жизнь, наполненная новыми свершениями», – отметила заместитель директора «Астана Опера» Айжан Курмангалиева.

Одним из участников концерта стал ученик третьего класса Дарын Ажмолдаев, профессионально занимающийся вокалом и обладающий прекрасным чистым голосом. Он исполнил неаполитанскую песню «Santa Lucia», всеми любимую песню Н. Жакыпа «Әке-Ана», а также другие произведения.

В 4,5 года мальчику поставили диагноз аутизм, до 6 лет он не говорил, но постоянно слушал музыку. Благодаря эффективной методике коррекции поведения, по которой с ним занимались, ребенок достиг колоссальных успехов в развитии: сначала начал петь, а потом и заговорил. Сейчас Дарын продолжает свои занятия в школе вокала, является лауреатом республиканских и международных конкурсов, поет в составе детского инклюзивного хора «Балауса» дворового клуба «Үркер», участники которого тоже вышли на сцену Камерного зала им. К. Байсеитовой.

Свой талант продемонстрировали также Халид Харсиев, исполнивший ингушскую народную песню «Лорса лида», Ернур Турмаханбетов с произведением А.Баханова «Асыл ана», а также Ясмин Бектеубаева, Даниял Джуасов, Нурым Нарымбаев и другие начинающие артисты.

Поддержать ребят в их творчестве на сцену Камерного зала им К. Байсеитовой вышли и солисты «Астана Опера» Назим Сагынтай и Ержан Саипов, которые дуэтом исполнили песню «Дархан дала» (С.Еркимбеков, стихи С.Мауленова), а также казахскую народную песню «Гүлдерайым», «Mattinata» («Рассвет») Р.Леонкавалло, арию Графа Альмавивы из оперы «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта.

Специально для гостей музыкального вечера была подготовлена фотовыставка, разместившаяся в фойе театра: «Один день из жизни семьи, воспитывающей ребенка с аутизмом» и экспозиция рисунков и поделок, созданных детьми с расстройством аутистического спектра.

«Количество выявленных случаев аутизма у казахстанских детей за последние 7 лет выросло в 5 раз. По данным Республиканского научно-практического центра психического здоровья за прошлый год, на динамическом наблюдении с расстройством аутистического спектра состоит свыше 4,8 тысячи пациентов. Главной целью нашего мероприятия было показать, что дети с аутизмом могут прекрасно петь, танцевать, рисовать, ваять и играть на музыкальных инструментах. И самое важное – занятия творчеством помогают ребятам интегрироваться в социум.», - сказала учредитель образовательного фонда «Abaqus-daryn» Шынар Ажмолдаева.

Фото: gov.kz