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вчера 23:33
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06.12.2019 23:20
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06.12.2019 23:00
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06.12.2019 22:43
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06.12.2019 22:30
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06.12.2019 22:22
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06.12.2019 22:07
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Благотворительный концерт для больной девочки провели полицейские в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для девочки с тяжелым заболеванием полицейские организовали благотворительный концерт в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
«15-летняя Аспет Кожахаева увлекалась танцами и пением, была отличницей, любила помогать нуждающимся. Однако с марта этого года девочка начала бороться с тяжелой болезнью. Врачи констатируют у нее «остеогенную саркому третьей правой плечевой кости». В настоящее время Аспет нуждается в дорогостоящем лечении в Германии, стоимостью в 50 000 евро», - рассказали в ведомстве.
Стражи порядка не остались в стороне от беды ребенка и организовали благотворительный концерт. Со слезами на глазах родные девочки благодарили полицейских за оказанное внимание и поддержку.
Только за билеты было выручены более 300 000 тенге, еще порядка 60 000 тенге было собрано в ходе мероприятия. Все собранные средства были сразу же переведены на специальный счет Аспет.
По словам сотрудников управления кадровой работы ДП, являющихся организаторами мероприятия, такой концерт проводится не впервые, и он уже стал для страж порядка доброй традицией, ведь еще столько детей, которым можно помочь.
«Каждый из тех, кто в этот день посетил наш благотворительный концерт и послушал музыкальные номера, подарил частичку добра нашей Аспет. И мы искренне верим, что она вернется и начнет радовать нас всех своим талантом», - отмечают стражи порядка.
Музыкальные номера были подготовлены творческими группами департамента полиции и артистами дворца культуры «Достар». Большим подарком для всех присутствующих стал музыкальный номер детской вокальной группы департамента полиции с песней «Голубой вагон». Они не оставили равнодушными никого в зале.
«В этот день прозвучали композиции в исполнении народного ансамбля «Таволга», инструментальный дуэт, образцовый ансамбль «Балақай». Полтора часа гости благотворительного вечера могли наслаждаться прекрасными композициями и танцевальными номерами, которые подготовили балетная студия «Арабеск», «Импульс» и группа «Элегея», - рассказали в ведомстве.
В завершение концерта уважаемый аксакал Кокшетау Карим Бостанбаев дал бата Аспет, чтобы она скорее выздоровела и вернулась в ряды своих сверстников и родных.
«Мы обязательно будем узнавать о судьбе Аспет и о ходе лечения и поддерживать ее в этой непростой борьбе. Желаем нашей девочке здоровья и сил», - отметили стражи порядка в конце мероприятия.
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