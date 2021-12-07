Благотворительный фонд «Халык» выделил 500 млн тенге для оказания очередной продуктовой помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 декабря во всех регионах Казахстана вновь стартовала благотворительная акция «Ел тірегі - ЕЛБАСЫ», передает МИА «Казинформ».

В канун Дня Независимости Республики Казахстан и в преддверии Нового года Благотворительный Фонд «Халык» продолжает добрую традицию и запускает очередную масштабную благотворительную акцию «Ел тірегі - ЕЛБАСЫ».

Напомним, что социально значимая акция «Ел тірегі - ЕЛБАСЫ» неоднократно проводилась в течение 2020-2021 гг.

Десятки тысяч семей с апреля 2020 года по июль 2021 года получали необходимую помощь - было распределено более 80 000 продуктовых наборов общим весом свыше 4 млн кг. На системной основе поддержка оказывалась малообеспеченным, многодетным семьям, а также семьям с детьми с особыми потребностями, оказавшимся в сложном материальном положении.

В декабре 20 000 семей по всему Казахстану в очередной раз получат продовольственные наборы - более 1 млн кг необходимых продуктов на общую сумму 520 млн тенге. Каждой семье передадут набор весом 50 кг, состоящий из таких продуктов как рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушёнка, сахар, чай и новогодний набор конфет.

«Очень важно делиться теплом с теми, кому это действительно необходимо – благодаря оказываемой помощи ощущение праздника приходит и тем, кто попал в сложные жизненные обстоятельства», – говорится в обращении Фонда.

Организатор акции Благотворительный Фонд «Халык» планирует завершить доставку всех продуктовых корзин до 16 декабря. Адресную доставку продуктовых корзин до получателей обеспечат волонтеры, согласно спискам, предоставленным региональными акиматами.

«С наилучшими пожеланиями Фонд «Халык» передает продуктовые наборы тем семьям, которым эта помощь необходима. Мы выражаем искреннюю благодарность всем участникам акции за высокую социальную ответственность, способность сопереживать и желание поддержать тех, кто в этом нуждается!» - говорится в обращении Председателя Попечительского совета БФ «Халык» Динары Кулибаевой.

Благотворительный Фонд «Халык» призывает представителей бизнес-сообществ и другие благотворительные организации объединиться и поддержать декабрьскую акцию «Ел тірегі – Елбасы».