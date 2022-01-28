Благотворительный фонд «Халык» перечислил 10 миллиардов тенге в фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворительный фонд «Халык» выделяет дополнительно 10 миллиардов тенге в Общественный Социальный Фонд «Қазақстан халқына». Созданный в январе 2022 года по инициативе Главы государства фонд призван решать важные задачи по поддержке социально уязвимых слоев населения в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, оказывать помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и введении режима чрезвычайного положения, поддерживать семьи сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, ежедневно обеспечивающих безопасность нашей страны, передает МИА «Казинформ».

Дополнительное финансирование стало возможным благодаря взносам учредителей фонда «Халык» – Тимура и Динары Кулибаевых . Благодаря их постоянной поддержке фонд «Халык» оказывает системную помощь жителям Казахстана: только в 2020-2021 годы фонд реализовал благотворительные программы на сумму более 18 млрд тенге , среди которых помощь населению в условиях пандемии, поставка медицинского оборудования и препаратов, распределение продуктовых наборов среди наиболее нуждающихся жителей, программы по развитию качественного образования детей, молодежи и другие. В январе 2022 года семья Кулибаевых в числе первых перечислила 5 млрд тенге через Halyk Bank и благотворительный фонд «Халык» в фонд «Қазақстан халқына» на решение социальных проблем.

«Глава государства выступил с важной инициативой, направленной на объединение усилий правительства, благотворительных организаций и меценатов по обеспечению достойных условий для жизни каждого человека в Казахстане. Мы готовы и дальше поддерживать начинания и инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, нацеленные на процветание нашей страны», - заявила председатель Попечительского совета БФ «Халык» Динара Кулибаева.