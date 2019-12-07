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06.12.2019 23:20
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06.12.2019 20:55
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06.12.2019 20:32
Благотворительный фестиваль в пользу детских домов прошел в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гуманитарный фонд «Дегдар» совместно с Государственной концертной организацией «Қазақконцерт» организовал благотворительный концерт в рамках фестиваля «Мелодии волшебства», передает МИА «Казинформ».
В этот вечер в поддержку детей прозвучали популярные арии из оперетт и мюзиклов. Праздничную атмосферу гостям подарили Дарига Назарбаева, Медет Чотабаев, Меир Байнеш, Альфия Каримова, Азат Малик, Азамат Желтыргузов, Государственное трио «FORTE TRIO», симфонический оркестр и хор театра «Астана Опера», дирижер Абзал Мухитдинов. Ведущим вечера выступил актер театра и кино Чингиз Капин.
Обращаясь к зрителям, директор фонда Лаура Ахметова поблагодарила всех оказавших помощь и рассказала, куда будут направлены пожертвования: «В прошлом году в рамках фестиваля была собрана сумма в 52 миллиона тенге и распределена между четырьмя сельскими детскими домами, было охвачено 209 детей. В этом году мы планируем охватить 315 детей. Все средства, которые будут собраны в рамках фестиваля, будут направлены на оснащение детских домов в сельской местности. Сбор средств все еще продолжается, и каждый из нас сможет принять участие в благотворительности».
В этом году сбор пожертвований проводится на нужды четырех детских домов, находящихся в сельской местности: детский сад-школа-интернат в Акмолинской области, детский дом №8 в Восточно-Казахстанской области, Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Карагандинской области и Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики в Костанайской области.
Наряду с этим, средства будут направлены на поддержку работы Театра особенных актеров, где играет молодежь с особенностями развития.
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